Caso tamponi, la Figc decide: due mesi di inibizione a Lotito (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – Caso tamponi. La Corte d’appello della Figc, si legge in una nota, ha “parzialmente accolto i reclami proposti dal presidente del club Claudio Lotito, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e dalla S.S. Lazio, determinando la sanzione in 2 mesi di inibizione per Lotito e in 5 mesi di inibizione per Pulcini e Rodia”. “La società biancoceleste è stata sanzionata con 50mila euro di ammenda” conclude. Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma –. La Corte d’appello della, si legge in una nota, ha “parzialmente accolto i reclami proposti dal presidente del club Claudio, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e dalla S.S. Lazio, determinando la sanzione in 2dipere in 5diper Pulcini e Rodia”. “La società biancoceleste è stata sanzionata con 50mila euro di ammenda” conclude. Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

Advertising

Gazzetta_it : Caso tamponi, la corte d’appello ha deciso: 2 mesi a Lotito, 5 ai medici #lazio - Agenzia_Ansa : Caso tamponi, 2 mesi in appello e Claudio Lotito torna in pista. Riduzione drastica squalifica, il n.1 della Lazio… - Gazzetta_it : I giorni che Inzaghi non può sbagliare. Caso tamponi Lazio, serve una sanzione seria. L’editoriale del direttore St… - araihc243 : @fracchio_2 @berlusconi @Libero_official Ripeto che ci sono studi che sembrano dimostrare il contrario. E in ogni c… - Milannews24_com : La #FIGC non ci sta ?? -