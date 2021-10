Bimba 5 anni muore travolta da porta di calcio in Abruzzo (Di martedì 19 ottobre 2021) Tragedia a Rocca di Botte (L'Aquila) dove una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata travolta da una porta di calcio mentre giocava in un campo sportivo in disuso nella zona di Camerata. La ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 19 ottobre 2021) Tragedia a Rocca di Botte (L'Aquila) dove una bambina di 5è morta dopo essere statada unadimentre giocava in un campo sportivo in disuso nella zona di Camerata. La ...

