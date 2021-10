Asl, a San Bartolomeo in Galdo via al tour per lo screening contro i tumori (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – Parte dalla Piazza Campo Sportivo di San Bartolomeo il tour di 90 tappe per rilanciare e promuovere sul territorio i 3 programmi di screening Oncologici per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del collo dell’utero, del colon retto. Sarà proprio il direttore dell’Asl, Gennaro Volpe, a tagliare il nastro di avvio dell’iniziativa ed a presentare le varie tappe del tour. Presso l’unità mobile, costituita da tre ambulatori, saranno a disposizione Operatori sanitari per l’effettuazione, direttamente presso le comunità della nostra provincia, di: mammografia, pap test e ritiro kit per esame del sangue occulto nelle feci, esami strumentali che sono specifici ed efficaci per la diagnosi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanin(Bn) – Parte dalla Piazza Campo Sportivo di Sanildi 90 tappe per rilanciare e promuovere sul territorio i 3 programmi diOncologici per la prevenzione e la diagnosi precoce deidella mammella, del collo dell’utero, del colon retto. Sarà proprio il direttore dell’Asl, Gennaro Volpe, a tagliare il nastro di avvio dell’iniziativa ed a presentare le varie tappe del. Presso l’unità mobile, costituita da tre ambulatori, saranno a disposizione Operatori sanitari per l’effettuazione, direttamente presso le comunità della nostra provincia, di: mammografia, pap test e ritiro kit per esame del sangue occulto nelle feci, esami strumentali che sono specifici ed efficaci per la diagnosi ...

