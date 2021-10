Arabia Saudita, muoiono 3 ballerini: l’addio di Steve Lachance e Giuliano Peparini (Di martedì 19 ottobre 2021) Il mondo dello spettacolo perde 3 ballerini, in seguito ad un terribile incidente avvenuto in Arabia Saudita,il 17 ottobre 2021. Si tratta di Antonio Caggianelli, Nicola Esposto e Giampiero Giarri, i quali lasciano tra i cari anche i volti storici di Amici:Steve Lachance e Giuliano Peparini con cui avevano lavorato in passato. I due ex protagonisti del talent, in queste ore, ricordano gli scomparsi con degli interventi commossi. La drammatica notizia della tragedia che segna in bilancio anche altre conseguenze è giunta in Italia nel weekend di metà ottobre 2021 e ora vede il popolo del web stringersi al cordoglio di chi conosceva da vicino i ballerini. Arabia Saudita, Antonio Caggianelli, Nicola Esposto e Giampiero ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 ottobre 2021) Il mondo dello spettacolo perde 3, in seguito ad un terribile incidente avvenuto in,il 17 ottobre 2021. Si tratta di Antonio Caggianelli, Nicola Esposto e Giampiero Giarri, i quali lasciano tra i cari anche i volti storici di Amici:con cui avevano lavorato in passato. I due ex protagonisti del talent, in queste ore, ricordano gli scomparsi con degli interventi commossi. La drammatica notizia della tragedia che segna in bilancio anche altre conseguenze è giunta in Italia nel weekend di metà ottobre 2021 e ora vede il popolo del web stringersi al cordoglio di chi conosceva da vicino i, Antonio Caggianelli, Nicola Esposto e Giampiero ...

