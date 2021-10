Anche Di Maio sforna il suo libro: «Tutto quello che ancora non sapete su di me». E sui social parte lo sfottò (Di martedì 19 ottobre 2021) Nell’ambiente a Cinque Stelle spunta un nuovo esordio letterario. Si tratta di Un amore chiamato politica, l’ultima fatica del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, edito da Piemme del gruppo Mondadori. Il volume uscirà il 26 ottobre e, si legge nella descrizione, si presenta come un mix tra «saggio politico e racconto autobiografico». Spazio alle riflessioni personali ma Anche alla vita politica dentro il Movimento: quindi i retroscena dei due governi Conte, e il rapporto con i due fondatori del partito, Davide Casaleggio e Beppe Grillo. «La mia storia e Tutto quello che ancora non sapete», si legge nel sottotitolo del testo nel quale saranno ripercorsi i tre esecutivi che hanno visto l’ex capo politico del M5s (ed ex vicepresidente della Camera nella scorsa legislatura) protagonista, ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) Nell’ambiente a Cinque Stelle spunta un nuovo esordio letterario. Si tratta di Un amore chiamato politica, l’ultima fatica del ministro degli Esteri Luigi Di, edito da Piemme del gruppo Mondadori. Il volume uscirà il 26 ottobre e, si legge nella descrizione, si presenta come un mix tra «saggio politico e racconto autobiografico». Spazio alle riflessioni personali maalla vita politica dentro il Movimento: quindi i retroscena dei due governi Conte, e il rapporto con i due fondatori del partito, Davide Casaleggio e Beppe Grillo. «La mia storia echenon», si legge nel sottotitolo del testo nel quale saranno ripercorsi i tre esecutivi che hanno visto l’ex capo politico del M5s (ed ex vicepresidente della Camera nella scorsa legislatura) protagonista, ...

