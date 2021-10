Wanda-Icardi, adesso lei si toglie l’anello: che succede? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si infittisce sempre di più la situazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, l’ultima storia di lei fa pensare alla separazione Sembra non essere ancora finita la situazione difficile per la famiglia Icardi. Oggi sul suo profilo Instagram Wanda Nara ha pubblicato una foto di lei senza l’anello e una frase: «Mi piace di più la mia mano senza anello». Solo semplice comodità o un ulteriore messaggio a Icardi? Ieri l’attaccante del PSG aveva pubblicato sul suo profilo una serie di foto di loro insieme per fare gli auguri a Wanda, dopo che lei aveva detto che si erano separati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si infittisce sempre di più la situazione traNara e Mauro, l’ultima storia di lei fa pensare alla separazione Sembra non essere ancora finita la situazione difficile per la famiglia. Oggi sul suo profilo InstagramNara ha pubblicato una foto di lei senzae una frase: «Mi piace di più la mia mano senza anello». Solo semplice comodità o un ulteriore messaggio a? Ieri l’attaccante del PSG aveva pubblicato sul suo profilo una serie di foto di loro insieme per fare gli auguri a, dopo che lei aveva detto che si erano separati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Icardi 'Come mi piace questa mano senza anello...' Il messaggio social di Wanda Il gossip andrà avanti ancora per un bel po', è praticamente scontato. Le puntate della storia relativa alla fine dell'unione tra Mauro Icardi e Wanda Nara (a causa del presunto flirt dell'attaccante del Psg con la modella Eugenia Suarez) stamattina si arricchiscono di un nuovo colpo a sorpresa, con Wanda che ha pubblicato una storia ...

Wanda risponde ad Icardi: 'Meglio la mano senza anello' Ennesima puntata social della telenovela Icardi - Wanda Nara . Con una storia su Instagram la modella argentina ha replicato all'attaccante, che ieri è volato a Milano per riconquistarla dopo le polemiche dei giorni scorsi su un presunto ...

Icardi posta una foto con Wanda su Instagram, interviene Neymar: “Ma seriamente?” Sport Fanpage Wanda Nara sgancia la bomba, finita con Icardi per un tradimento? 'Un'altra famiglia rovinata per una...' Wanda Nara a sorpresa sgancia una bomba nelle sue Stories Instagram. La 34enne argentina non è diretta, ma tutto lascia pensare che il matrimonio con Mauro Icardi sia finito. La bionda usa parole pesa ...

Wanda risponde ad Icardi: «Meglio la mano senza anello» Ennesima puntata social della telenovela Icardi-Wanda Nara. Con una storia su Instagram la modella argentina ha replicato all’attaccante, che ieri è volato a Milano per ...

