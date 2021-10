Vantaggio ormai incolmabile, Mastella sarà ancora sindaco di Benevento (LIVE) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Benevento si appresta ad eleggere il proprio sindaco. Al ballottaggio, dopo il primo turno, troviamo Clemente Mastella e Luigi Diego Perifano. AGGIORNAMENTO ORE 16:18 – Il Vantaggio di Clemente Mastella su Luigi Diego Perifano appare ormai incolmabile, l’ex guardasigilli si appresta a confermare la fascia tricolore. Nel comitato di Mastella la commozione di Sandra Lonardo che si appresta a festeggiare la rielezione del marito a sindaco di Benevento. AGGIORNAMENTO ORE 16:10 – Procede a ritmo sostenuto lo spoglio, Clemente Mastella è ancora avanti nelle preferenze e si appresta a confermarsi sindaco di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutisi appresta ad eleggere il proprio. Al ballottaggio, dopo il primo turno, troviamo Clementee Luigi Diego Perifano. AGGIORNAMENTO ORE 16:18 – Ildi Clementesu Luigi Diego Perifano appare, l’ex guardasigilli si appresta a confermare la fascia tricolore. Nel comitato dila commozione di Sandra Lonardo che si appresta a festeggiare la rielezione del marito adi. AGGIORNAMENTO ORE 16:10 – Procede a ritmo sostenuto lo spoglio, Clementeavanti nelle preferenze e si appresta a confermarsidi ...

