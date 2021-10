Traffico Roma del 18-10-2021 ore 08:30 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sul grande raccordo anulare tra Casal del Marmo e cazzi abissi in carreggiata interna continuando sulla carreggiata interna Ci sono rallentamenti e code per Traffico tra Casilina e doppia e sulla esterna invece tra Prenestina e Nomentana rallentato il Traffico sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale e poi in tangenziale code tra Tiburtina e Campi Sportivi verso il Foro Italico e su viale Castrense in direzione di San Giovanni Traffico in fila sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti code per incidente invece sulla Salaria tra Villa Spada aeroporto dell’Urbe incidente Concorde anche sulla via Aurelia tra Malagrotta e via del Casale Lumbroso rallentamenti invece a seguire per Traffico ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sul grande raccordo anulare tra Casal del Marmo e cazzi abissi in carreggiata interna continuando sulla carreggiata interna Ci sono rallentamenti e code pertra Casilina e doppia e sulla esterna invece tra Prenestina e Nomentana rallentato ilsul percorso Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale e poi in tangenziale code tra Tiburtina e Campi Sportivi verso il Foro Italico e su viale Castrense in direzione di San Giovanniin fila sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti code per incidente invece sulla Salaria tra Villa Spada aeroporto dell’Urbe incidente Concorde anche sulla via Aurelia tra Malagrotta e via del Casale Lumbroso rallentamenti invece a seguire per...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - _Carabinieri_ : Roma: sgomberato il bar Moccia a Tor Bella Monaca e rimossa l’insegna. Secondo le indagini dei #Carabinieri, era ut… - LuceverdeRoma : [AGG] #Roma Via Prenestina/via A. da Giussano ???????FINE Intervento Forze ??#Traffico e #Tram in via di normalizz… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 2 km causa traffico congestionato tra Svincolo Asse Mediano (Km 749,9) e A1 Allacciamento… -