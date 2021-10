Si continua a parlare di Bibbiano: sei anni chiesti per lo psicoterapeuta Foti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Reggio Emilia, 18 ott — Sei anni di carcere per Claudio Foti, il «guru» della psicoterapia infantile coinvolto nell’inchiesta Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti di minori a Bibbiano: è quando richiesto dal pm di Reggio Emilia, Valentina Salvi, al termine di una requisitoria durata sette ore. Le accuse di cui il direttore scientifico del centro studi piemontese Hansel&Gretel deve rispondere sono abuso d’ufficio, frode processuale e lesioni gravissime (questa ultima ipotesi di reato formulata per avere alterato psichicamente una paziente minorenne al fine di allontanarla dal padre). Sei anni chiesti per Foti, lo psicoterapeuta laureato in lettere Foti, psicoterapeuta ma solo sulla carta — è in realtà laureato in lettere e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Reggio Emilia, 18 ott — Seidi carcere per Claudio, il «guru» della psicoterapia infantile coinvolto nell’inchiesta Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti di minori a: è quando richiesto dal pm di Reggio Emilia, Valentina Salvi, al termine di una requisitoria durata sette ore. Le accuse di cui il direttore scientifico del centro studi piemontese Hansel&Gretel deve rispondere sono abuso d’ufficio, frode processuale e lesioni gravissime (questa ultima ipotesi di reato formulata per avere alterato psichicamente una paziente minorenne al fine di allontanarla dal padre). Seiper, lolaureato in letterema solo sulla carta — è in realtà laureato in lettere e ...

