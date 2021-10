Sconcerti: “Napoli da scudetto con Osimhen. Orsato perfetto” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mario Sconcerti fa il punto sull’ottava giornata di Serie A che vede il Napoli capolista e gli errori di Orsato in Juve-Roma. Una partita complicatissima quella tra giallorossi e bianconeri, decisa da un gol di Kean. Tante contestazioni su Orsato e la regola del vantaggio. Sconcerti assolve il direttore di gara: “La norma del vantaggio è a discrezione dell’arbitro, Orsato ha fatto bene a fischiare subito il rigore, non poteva prevedere il gol di Abraham. Ha fatto l’arbitro a tutti gli effetti, cosa che, con l’introduzione del VAR, non si vede da tempo. Se si avesse più fiducia negli arbitri, non ci sarebbe bisogno del VAR“. Lotta scudetto tra Napoli e Milan Nonostante la vittoria della Juventus, secondo Sconcerti la lotta ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mariofa il punto sull’ottava giornata di Serie A che vede ilcapolista e gli errori diin Juve-Roma. Una partita complicatissima quella tra giallorossi e bianconeri, decisa da un gol di Kean. Tante contestazioni sue la regola del vantaggio.assolve il direttore di gara: “La norma del vantaggio è a discrezione dell’arbitro,ha fatto bene a fischiare subito il rigore, non poteva prevedere il gol di Abraham. Ha fatto l’arbitro a tutti gli effetti, cosa che, con l’introduzione del VAR, non si vede da tempo. Se si avesse più fiducia negli arbitri, non ci sarebbe bisogno del VAR“. Lottatrae Milan Nonostante la vittoria della Juventus, secondola lotta ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sconcerti: “Napoli e Milan favorite per lo Scudetto, Osimhen decisivo c… - robertoparrilla : RT @elviraiello: Se ne va #Ronaldo alla seconda di campionato,si infortunano #dybala e #morata per un mese,va a giocare a #napoli senza 6 t… - elviraiello : Se ne va #Ronaldo alla seconda di campionato,si infortunano #dybala e #morata per un mese,va a giocare a #napoli se… - milanmagazine_ : L'ANALISI - Sconcerti: 'Napoli e Milan favorite per lo scudetto, Osimhen decisivo come pochi' - cn1926it : #Sconcerti: “#Spalletti ha esperienza, #Osimhen è più veloce di #Drogba. Su #Orsato…” -