Savona, la città volta pagina con la sinistra unita (Di lunedì 18 ottobre 2021) Savona volta pagina e dopo il soffocante quinquennio di governo di destra vota un nuovo sindaco, Marco Russo appoggiato da una coalizione democratico – progressista che ha saputo fornire una prova importante di espressione progettuale e di coerenza politica. Grande valore e peso in questo successo ha sicuramente avuto la presenza unitaria di una lista di sinistra che ha raccolto un risultato particolarmente significativo eleggendo due consiglieri. Nel ballottaggio la vittoria di Marco Russo con il 62% ha assunto dimensioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

