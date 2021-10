Non andate allo stadio a Napoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ieri sono tornato allo stadio – già San Paolo ora Maradona – dopo diversi anni di assenza. Sono tornato con uno dei miei figli, il più piccolo di nove anni, ed è stata una esperienza drammatica. Tanto per cominciare, non hanno rubato alcuna Panda. Che a Napoli, città dove le Fiat sotto i mille di cilindrata sono tracciate con dei dispositivi satellitari sofisticatissimi per un assessment costante del degrado cittadino, è un evento disdicevole. In secondo luogo, hanno osato controllare Green Pass e temperatura corporea a tutti – sottolineo tutti – gli astanti in fila, completamente disinteressati alla profonda umiliazione delle nostre libertà personali che tale gesto violento comporta (volevamo iniziare una sollevazione popolare per sostenere i nostri patrioti di Trieste, ma si sa, a Napoli c’è una rimozione dei più ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ieri sono tornato– già San Paolo ora Maradona – dopo diversi anni di assenza. Sono tornato con uno dei miei figli, il più piccolo di nove anni, ed è stata una esperienza drammatica. Tanto per cominciare, non hanno rubato alcuna Panda. Che a, città dove le Fiat sotto i mille di cilindrata sono tracciate con dei dispositivi satellitari sofisticatissimi per un assessment costante del degrado cittadino, è un evento disdicevole. In secondo luogo, hanno osato controllare Green Pass e temperatura corporea a tutti – sottolineo tutti – gli astanti in fila, completamente disinteressati alla profonda umiliazione delle nostre libertà personali che tale gesto violento comporta (volevamo iniziare una sollevazione popolare per sostenere i nostri patrioti di Trieste, ma si sa, ac’è una rimozione dei più ...

Advertising

borghi_claudio : *ATTENZIONE* Scrivermi che il #greenpass per il lavoro va abolito è un ENORME spreco di tempo sia per leggerli che… - etuc_ces : Non perdete l'intervista di oggi con @VisentiniLuca a @inblu2000it - ladyonorato : Non ci sono dubbi. Andate avanti, siamo con voi. - picogiovanni : RT @zampa_qua: ATTENZIONE ?????????? 389 0088040??EMERGENZA CANILE SOTTO SEQUESTRO ?ANDATE A CONOSCERLI ?? DEVONO USCIRE,NON POSSONO PIU STARE TR… - Vito510990642 : @rtl1025 e basta andate ha vaccinarsi non è andare alla fucilazione. Sono un 60enne e è sono ancora vivo e lo strumento suona ancora. Fessi. -