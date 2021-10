No alle sigarette, ma esiste un fumo alternativo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arrivano dall'Italia e dal Brasile, da Malesia, Sudafrica, Spagna e un'altra dozzina di Paesi del mondo. Sono un gruppo trasversale di scienziati, specialisti in molteplici settori: medici e psicologi, accademici e professionisti. Assieme, dallo scorso aprile, hanno dato vita allo Scohre, associazione internazionale che è un'abbreviazione del suo obiettivo: si occupa di «smoking control and harm reduction». Ovvero di promuovere iniziative per tenere sotto controllo il vizio del fumo, un rito comune a un quarto dei cittadini europei. Proporre alternative a rischio ridotto per combattere un'abitudine che, secondo una stima dell'American Cancer Society, nell'arco temporale dal 2005 al 2030 avrà ucciso nel mondo 175 milioni di persone. «Il fumo è un pericolo per la salute pubblica. I programmi per contrastarlo non sono disponibili in maniera uniforme, né ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arrivano dall'Italia e dal Brasile, da Malesia, Sudafrica, Spagna e un'altra dozzina di Paesi del mondo. Sono un gruppo trasversale di scienziati, specialisti in molteplici settori: medici e psicologi, accademici e professionisti. Assieme, dallo scorso aprile, hanno dato vita allo Scohre, associazione internazionale che è un'abbreviazione del suo obiettivo: si occupa di «smoking control and harm reduction». Ovvero di promuovere iniziative per tenere sotto controllo il vizio del, un rito comune a un quarto dei cittadini europei. Proporre alternative a rischio ridotto per combattere un'abitudine che, secondo una stima dell'American Cancer Society, nell'arco temporale dal 2005 al 2030 avrà ucciso nel mondo 175 milioni di persone. «Ilè un pericolo per la salute pubblica. I programmi per contrastarlo non sono disponibili in maniera uniforme, né ...

Advertising

TeknoIta : No alle sigarette - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Stretta su monopattini, sigarette e smartphone al volante. Carica di emendamenti al Dl infrastrutture, proposti anche l'a… - TeknoIta : @Gazzetta_it No alle sigarette - lorisz841 : RT @cleoliv24: Lulù e Nicola che erano pronti per andare a fumare le sigarette nel sacchetto in comune da soli e si ritrovano Sophie e Giam… - cleoliv24 : RT @cleoliv24: Lulù e Nicola che erano pronti per andare a fumare le sigarette nel sacchetto in comune da soli e si ritrovano Sophie e Giam… -

Ultime Notizie dalla rete : alle sigarette Istat. Economia non osservata in calo: 203 miliardi di euro nel 2019 ... i servizi di prostituzione e il contrabbando di sigarette. L'incidenza dell'economia non osservata ... i settori dove è più alto il peso del sommerso economico sono gli Altri servizi alle persone (35,5%...

Angelo Licheri chi è il volontario che tentò di salvare Alfredino Rampi ... quando la copertura disegno sfasciata, aveva coperto il posto con il bandone intorno alle 21, non ... " vado a prendere le sigarette e qua sotto e torno ", disse a sua moglie, in macchina e si presentò ...

No alle sigarette, ma esiste un fumo alternativo Panorama Palermo-Napoli, contrabbando di sigarette: 15 condanne e 3 assolti Contrabbando di sigarette. Processo a Palermo. Pene inferiori rispetto alle richieste della Procura. TUTTI I NOMI ...

Cento esperti contro l’Oms: la sigaretta elettronica salva la vita dei fumatori È firmata da cento esperti indipendenti in scienza e politica del tabacco e della nicotina la lettera aperta inviata oggi ai capi delegazione dei Paesi che parteciperanno alla nona Conferenza delle pa ...

... i servizi di prostituzione e il contrabbando di. L'incidenza dell'economia non osservata ... i settori dove è più alto il peso del sommerso economico sono gli Altri servizipersone (35,5%...... quando la copertura disegno sfasciata, aveva coperto il posto con il bandone intorno21, non ... " vado a prendere lee qua sotto e torno ", disse a sua moglie, in macchina e si presentò ...Contrabbando di sigarette. Processo a Palermo. Pene inferiori rispetto alle richieste della Procura. TUTTI I NOMI ...È firmata da cento esperti indipendenti in scienza e politica del tabacco e della nicotina la lettera aperta inviata oggi ai capi delegazione dei Paesi che parteciperanno alla nona Conferenza delle pa ...