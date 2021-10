Milano, rissa all'alba davanti alla discoteca, accoltellata una donna: è grave (Di lunedì 18 ottobre 2021) Operata all'ospedale Niguarda, una giovane donna è in condizioni gravissime dopo essere stata raggiunta da alcuni fendenti durante la rissa scoppiata ieri all'alba davanti a una discoteca in zona ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Operata all'ospedale Niguarda, una giovaneè in condizioni gravissime dopo essere stata raggiunta da alcuni fendenti durante lascoppiata ieri all'a unain zona ...

