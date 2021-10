Letta non sta nella pelle. Il leader del Pd parla di vittoria trionfale che rafforza il Governo. La Meloni invece minimizza: “Il Centrodestra esce sconfitto, ma non è una débâcle” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Il Pd oggi è rilanciato, vince ovunque queste elezioni”. È quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, dalla sede del Nazareno (qui il video), commentando i risultati dei ballottaggi (leggi l’articolo). “Ho sempre imparato che la cosa più importante è ascoltare gli elettori – ha aggiunto il leader dem – e gli elettori sono più avanti di noi, perché si sono saldati e hanno consentito una vittoria trionfale. Il risultato di oggi è al di là di ogni più rosea aspettativa”. “Noi possiamo forse avere l’interesse di andare rapidamente al voto per le politiche – ha sottolineato ancora Letta -, a cogliere quest’onda e andare a votare ma la nostra forza e il nostro successo è dovuto al fatto che gli elettori hanno capito che avevamo a cuore l’interesse del paese. Il voto rafforza il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Il Pd oggi è rilanciato, vince ovunque queste elezioni”. È quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico, dalla sede del Nazareno (qui il video), commentando i risultati dei ballottaggi (leggi l’articolo). “Ho sempre imparato che la cosa più importante è ascoltare gli elettori – ha aggiunto ildem – e gli elettori sono più avanti di noi, perché si sono saldati e hanno consentito una. Il risultato di oggi è al di là di ogni più rosea aspettativa”. “Noi possiamo forse avere l’interesse di andare rapidamente al voto per le politiche – ha sottolineato ancora-, a cogliere quest’onda e andare a votare ma la nostra forza e il nostro successo è dovuto al fatto che gli elettori hanno capito che avevamo a cuore l’interesse del paese. Il votoil ...

fattoquotidiano : Elezioni 2021, Letta: “Conferenza stampa di Salvini surreale, risultato clamoroso ovunque che non ammette discussio… - Donzelli : Non abbiamo sentito parole chiare da #Letta su #Provenzano. Si dissoci apertamente o non può guidare un Partito che… - fanpage : Il segretario del Pd si schiera con forza contro chi chiede il tampone gratuito per i non vaccinati. “Noi siamo con… - Cristin62807522 : #tg4 non fatemi sentire più letta per favore. Con quello che hanno fatto a Berlusconi adesso si leccano il sedere a… - nobodyislou : @HARRYMYCONSTANT @FAlTHNTHEFUTURE proprio perché non lhai letta -