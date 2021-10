Lapo Elkann si dimette da Garage Italia Customs

Advertising

si dimette da Garage Italia Customs . Il fondatore della società nata del 2017 ha lasciato a qualche mese di distanza dalla cessione a agli svizzeri della Youngtimers Asset Company. Le ...MILANO - A tre mesi dall'operazione che ha portato Garage Italia a unire le forze con la svizzera Youngtimers,lascia le cariche nella società creativa che si occupa di personalizzare le automobili. In una nota,ha fatto sapere di 'aver presentato in data odierna le proprie dimissioni ..."In disaccordo con i nuovi soci, con effetto immediato mi dimetto da presidente onorario e membro del CdA della società che controlla Garage Italia. Grazie ai dipendenti, doci fondatori e partner con ...L’erede della famiglia Agnelli si dimette da presidente e da consigliere delegato del board dell’hub creativo, che ha fondato nel 2017.