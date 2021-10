Ladispoli, lavori di manutenzione sui fossi Sanguinara e Vaccina (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ladispoli – Continuano i lavori in amministrazione diretta del Consorzio di Bonifica Litorale Nord che, con oltre 30 mezzi escavatori e altrettanti operai, porta avanti il completamento dei lavori sui tre ex comprensori di Pratica di Mare, Tevere Agro Romano e Maremma Etrusca. È stato superato il 70% del programma dei lavori di manutenzione ordinaria dei fossi, canali e corsi d’acqua. Si sta rispettando pienamente il crono programma. “Gli importanti risultati che stiamo ottenendo, grazie ai lavori in amministrazione diretta – ha dichiarato il Presidente del Consorzio Litorale Nord, Niccolò Sacchetti – sono la conferma che è possibile e doveroso intraprendere strade alternative a quelle utilizzate in passato. La scelta dell’amministrazione diretta ha garantito un ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021)– Continuano iin amministrazione diretta del Consorzio di Bonifica Litorale Nord che, con oltre 30 mezzi escavatori e altrettanti operai, porta avanti il completamento deisui tre ex comprensori di Pratica di Mare, Tevere Agro Romano e Maremma Etrusca. È stato superato il 70% del programma deidiordinaria dei, canali e corsi d’acqua. Si sta rispettando pienamente il crono programma. “Gli importanti risultati che stiamo ottenendo, grazie aiin amministrazione diretta – ha dichiarato il Presidente del Consorzio Litorale Nord, Niccolò Sacchetti – sono la conferma che è possibile e doveroso intraprendere strade alternative a quelle utilizzate in passato. La scelta dell’amministrazione diretta ha garantito un ...

