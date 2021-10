(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Stiamo preparando unache fare alla società a– inizio dicembre, e quel punto se ci fosse un accordo si passerebbe alla raccolta”. Lo l’economista e presidente diCarlo, parlando della suadi azionariato popolare per l’Inter, intervenuto come ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Come L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Interspac, Cottarelli: «A fine novembre proposta concreta a Suning»: “Stiamo preparando una pr… - CMaur31 : RT @CalcioFinanza: Interspac, Cottarelli: «A fine novembre proposta concreta a Suning» - CalcioFinanza : Interspac, Cottarelli: «A fine novembre proposta concreta a Suning» - mr_kubra : RT @marifcinter: #InterSpac, #Cottarelli: 'Stiamo preparando una proposta concreta da fare alla società a fine novembre-inizio dicembre, e… - fcin1908it : InterSpac, Cottarelli: “Proposta concreta a Suning entro inizio dicembre. E poi…” -

Ultime Notizie dalla rete : Interspac Cottarelli

fcinter1908

Sono di soli 54mila euro i proventi raccolti da, il progetto di azionariarato popolare dell'Inter guidato da Carlo, secondo un documento entrato in possesso di Calcioefinanza che elenca anche i nomi dei vip che hanno aderito ...I tifosi Vip dell' Inter diventano ufficialmente soci di, l'iniziativa di azionariato popolare lanciata da. Nel corso delle ultime settimane sono stati annunciati a più riprese i soci che hanno deciso di entrare nell'iniziativa. Ora ...Sulla stagione: "Sono un estimatore di Inzaghi, c'è stato un indebolimento della squadra anche per sfortuna, vedi il caso Eriksen" ...Steven Zhang, presidente dell'Inter In vista dell'assemblea di bilancio dell'Inter fissata per il prossimo 28 ottobre, il confronto con i ...