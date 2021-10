Gualtieri sindaco a Roma e Lo Russo a Torino Di Piazza in vantaggio a Trieste

Advertising

BentivogliMarco : Michetti e' profondamente inadeguato a fare il Sindaco. Ho votato Gualtieri perché lo considero migliore. Sono an… - you_trend : ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: ROBERTO GUALTIERI (CSX) È ELETTO SINDACO DI #ROMA #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - repubblica : Secondo le prime proiezioni nel ballottaggio per l'elezione del sindaco di Roma il centrosinistra di Gualtieri (59,… - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Clamoroso a Roma. Viene proclamato Sindaco #Gualtieri con un giocatore dell'Inter ancora a terra. #maratonamentana - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: #Gualtieri nuovo Sindaco di #Roma è, prima di una vittoria del centrosinistra, una cocente sconfitta per un centrodestra ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri sindaco

Mettono pure le mani avanti, quasi pre - sentendo il trionfo di. 'Non si può governare con un alto astensionismo. Roma dovrebbe avere unvotato da almeno il 60% dei cittadini. E non ...APPROFONDIMENTI L'ANALISI Ballottaggi, trionfa il Pd targato Letta ROMAdi Roma: la festa al comitato CAMPANIA Foto ROMA Le reazioni al comitato di Michetti 'Ho vinto solo contro ...“Sarò il sindaco delle romane, dei romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare. Grazie ...Roberto Gualtieri, eletto sindaco di Roma. Il neo primo cittadino "Lavorerò nell'interesse di tutti i romani" Il candidato del centrosinistra, espressione del Partito Democratico in netto vantaggio su ...