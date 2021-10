Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Leanne Wong e Kayla DiCello risplendono, gli USA ritrovano due nomi nuovi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gli USA non si sono presentati con le grandi stelle ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica, ma la scuola a stelle e strisce non ha deluso le aspettative nel turno di qualificazione femminile. A Kitakyushu (Giappone) mancavano le varie Sunisa Lee, Simone Biles, Jade Carey, MyKayla Skinner, ma sono esplosi due eccellenti prospetti, al loro esordio assoluto in una rassegna iridata. Si tratta della 18enne Leanne Wong (classe 2003) e della 17enne Kayla DiCello (classe 2004). Entrambe si erano già distinte in American Cup (la prima vincendola nel 2019, la seconda concludendo in piazza d’onore nel 2020), ma non erano state prese in considerazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove erano presenti soltanto in qualità di riserve. Le due ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gli USA non si sono presentati con le grandi stelle aidi, ma la scuola a stelle e strisce non ha deluso le aspettative nel turno di qualificazione femminile. A Kitakyushu (Giappone) mancavano le varie Sunisa Lee, Simone Biles, Jade Carey, MySkinner, ma sono esplosi due eccellenti prospetti, al loro esordio assoluto in una rassegna iridata. Si tratta della 18enne(classe 2003) e della 17enne(classe 2004). Entrambe si erano già distinte in American Cup (la prima vincendola nel 2019, la seconda concludendo in piazza d’onore nel 2020), ma non erano state prese in considerazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove erano presenti soltanto in qualità di riserve. Le due ...

