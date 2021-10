GF Vip, Gianmaria Antinolfi ammette i suoi errori (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge ancora insieme, uno di fronte all’altro per parlare, confrontarsi. Come due amici e niente di più. Parole in confidenza dove l’imprenditore napoletana cala la maschera e ammette di essere uman, di aver commesso degli errori ferendo persone a lui vicino senza volerlo. Una di queste è sicuramente la sua fidanzata che ha visto il suo Gianmaria dichiararsi a Sophie che nel frattempo… Ancora una volta uno di fronte all’altra dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta però a chiedere di poter parlare con Gianmaria Antinolfi è Soleil Sorge. L’influencer, che veste i panni di amica e confidente, vuole capire se prima di dichiarare il suo interesse nei confronti di Sophie Codegoni, l’imprenditore aveva già chiuso con la sua ex ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 18 ottobre 2021)e Soleil Sorge ancora insieme, uno di fronte all’altro per parlare, confrontarsi. Come due amici e niente di più. Parole in confidenza dove l’imprenditore napoletana cala la maschera edi essere uman, di aver commesso degliferendo persone a lui vicino senza volerlo. Una di queste è sicuramente la sua fidanzata che ha visto il suodichiararsi a Sophie che nel frattempo… Ancora una volta uno di fronte all’altra dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta però a chiedere di poter parlare conè Soleil Sorge. L’influencer, che veste i panni di amica e confidente, vuole capire se prima di dichiarare il suo interesse nei confronti di Sophie Codegoni, l’imprenditore aveva già chiuso con la sua ex ...

