Advertising

FirenzePost : Fucecchio: vìola il divieto di avvicinare la compagna. Arrestato 25enne -

Ultime Notizie dalla rete : Fucecchio vìola

la Repubblica

Il nome è stato scelto tra i tanti lavori realizzati dagli studenti per il concorso "Un nome e un fumetto per la sicurezza" promosso dall'ANMIL territoriale in tutte le scuole di. Alla ...Tre le medaglie di bronzo : con Giulia Bernini dell'Atleticasui 1200 siepi in 3'57'45, con Riccardo Masini (anche lui dell'Atletica, primo anno di categoria) nel peso con 13,91, ...