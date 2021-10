Francia, la mozzarella supera il camembert. E’ la prima volta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per la prima volta in Francia, i consumi di mozzarella (vaccina e bufala insieme) hanno superato quelli del formaggio simbolo della ‘grandeur’, il camembert. Lo scrive il quotidiano francese Le Figaro, secondo cui, a settembre, le vendite del comparto mozzarella sono state superiori per la prima volta a quelle del re dei formaggi francesi. In questo successo un ruolo fondamentale lo gioca anche la mozzarella di bufala campana dop, che ha proprio nella Francia il Paese leader per l’export della bufala (+9,7% nel 2020 rispetto al 2019): oltre 1 mozzarella su 3 che va all’estero finisce sulle tavole francesi. “Proprio da una recente indagine di Nomisma, commissionata dal Consorzio di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per lain, i consumi di(vaccina e bufala insieme) hannoto quelli del formaggio simbolo della ‘grandeur’, il. Lo scrive il quotidiano francese Le Figaro, secondo cui, a settembre, le vendite del compartosono state superiori per laa quelle del re dei formaggi francesi. In questo successo un ruolo fondamentale lo gioca anche ladi bufala campana dop, che ha proprio nellail Paese leader per l’export della bufala (+9,7% nel 2020 rispetto al 2019): oltre 1su 3 che va all’estero finisce sulle tavole francesi. “Proprio da una recente indagine di Nomisma, commissionata dal Consorzio di ...

