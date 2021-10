Firenze | licenza sospesa per 21 giorni a locale del centro | vendeva alcol a minori

(Di lunedì 18 ottobre 2021) l Questore di, Filippo Santarelli ha sospeso per 21laad undelnei pressi del quale, la notte tra venerdì e sabato scorso, le volanti erano intervenute sulla pubblica via per identificare alcuni giovani che stavano danneggiando alcune attività commerciali. Giovani in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno accertato la somministrazione diici a una quindicenne e due sedicenni, ad ognuno dei quali, sabato sera, era stato servito un superico L'articolo proviene daPost.

