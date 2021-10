Elezioni comunali | Dipiazza riconfermato Trieste Bernava vince a San Vito

Advertising

you_trend : ?? Elezioni comunali a #Cosenza (17 sezioni scrutinate su 82) Franz Caruso (CSX) 55,4% Francesco Caruso (CDX) 44,… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Roma (1505 sezioni scrutinate su 2603) Gualtieri (CSX) 60,3% Michetti (CDX) 39,7%… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Isernia (7 sezioni scrutinate su 23) Castrataro (CSX) 61,1% Melogli (CDX) 38,9%… - infoitinterno : Ballottaggio elezioni comunali, diretta LIVE - infoitinterno : Elezioni comunali, le prime proiezioni a Trieste danno Dipiazza in leggero vantaggio su Russo -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

Allepolitiche del 2018 , quelle che hanno determinato il parlamento attuale, ha votato il 72,9 per cento dell'elettorato Al primo turno di questeha votato il 61,6 , al ...Il centrodestra 'esce sconfitto' dai ballottaggi delleamministrative. E' quanto afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo: 'Non riusciamo a strappare al centrosinistra le grandi città, ma definirla una debacle mi sembra ...ROMA - "Una vittoria trionfale". Così il segretario del Pd, Enrico Letta (foto), commenta i risultati delle elezioni amministrative nel corso di una ...Confermato il vantaggio attorno al 10 per cento per Fabio Chies, che guida con il 54,46, contro il 45,54 di Garbellotto. In 5.820 (39,2%) avevano votato Piero Garbellotto, 4.731 (31,9%) avevano scelto ...