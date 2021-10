Divieto di fumo in auto e casco obbligatorio per i monopattini elettrici: le novità in arrivo con il Dl Infrastrutture (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tra incidenti (alcuni anche gravi), infrazioni quasi all’ordine del giorno, i monopattini, quei mezzi ‘green’ che hanno invaso le città, da Nord a Sud, presto saranno al centro di un nuovo Decreto perché sono in arrivo delle regole rigide. Misure, che faranno parte del nuovo DI Infrastrutture, e che non riguarderanno solo i monopattini. Dal casco obbligatorio al Divieto di fumo in auto, tutto questo per garantire maggiore sicurezza sulle strade, che sempre più spesso diventano ‘teatro’ di sinistri mortali, di investimenti e di tragedie che con il senno di poi si sarebbero potute, forse, evitare. Leggi anche: Giovannini “Su monopattini interventi in sede conversione DL Trasporti” Divieto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tra incidenti (alcuni anche gravi), infrazioni quasi all’ordine del giorno, i, quei mezzi ‘green’ che hanno invaso le città, da Nord a Sud, presto saranno al centro di un nuovo Decreto perché sono indelle regole rigide. Misure, che faranno parte del nuovo DI, e che non riguarderanno solo i. Dalaldiin, tutto questo per garantire maggiore sicurezza sulle strade, che sempre più spesso diventano ‘teatro’ di sinistri mortali, di investimenti e di tragedie che con il senno di poi si sarebbero potute, forse, evitare. Leggi anche: Giovannini “Suinterventi in sede conversione DL Trasporti”di ...

