“Decolonizzare la musica classica” | un desiderio di distruzione

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Se laserve a ‘lavarci dalla polvere del quotidiano’, come proclamava fieramente il batterista jazz Art Blakey, oggi sembra il luogo di attacchi ideologici in contraddizione con le sue funzioni estetiche, con la sua vocazione a circolare nella comunità sociale e ad arricchirla” scrive Jean Szlamowicz. “Le opere, poiché si condividono e si trasmettono, sono fondatrici di ciò che definisce una cultura, sostrato di riferimenti comuni e terreno dinamico delle cose dello spirito. Ma questa cultura, presumibilmente condivisa, è oggi considerata vergognosa”. La rivista di musicologia canadese Intersections propone di ‘la pedagogiale’. Una scuola dinewyorkese ritira dal suo programma ‘Golliwog’s Carewalk’ e ‘Le Petit Nègre’ di Claude Debussy per le loro presunte ‘connotazioni razziste e ...

..."Investiamo in giovani attori di teatro e pittori in Mali e in Uzbekistan o in una scuola di... cresciuta nel Ghana, un modo perl'aiuto allo sviluppo è lasciar decidere ai Paesi ...Rassegne dedicate alla poesia e alla, ma che ospitano anche momenti teatrali, come "Isole ... E 'Filosofia de logu' è il titolo dell'incontro sul tema 'il pensiero e la ricerca in ...Dal Sud del mondo, e da ambienti conservatori nelle economie occidentali, si levano voci concordi nel dire che l’aiuto allo sviluppo è colonialista.