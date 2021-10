Covid | Vaia Spallanzani | «Curva in discesa grazie al vaccino Green Pass strumento utile»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La situazionein Italia è, al momento, sotto controllo. Lo dicono i numeri, lo dice soprattutto chi da ormai un anno e mezzo è in prima linea nel contrastare gli effetti del virus. Lo fa, ad esempio, il professor Francesco. Il direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie Infettivedi Roma in un'intervista a Il Giornale del 18 ottobre ha offerto il suo punto di vista sul momento confermando ciò che, al momento, può essere letto attraverso i dati. Situazionein Italia: l'evidenza dei numeri Sebbene oggi praticamente tutte le attività siano aperte oggi la situazionein Italia appare sotto controllo. Lo dicono, più di ogni altra cosa, i numeri. Tra questi ci sono, ovviamente, quelli relativi ai ricoveri in terapia intensiva e nei reparti...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Vaia: 'Usciamo dall'epidemia grazie a vaccini e #Greenpass. La strada giusta è quella della gradualità'. - CosenzaChannel : Il direttore sanitario dello #Spallanzani: 'La strada giusta da seguire è quella della gradualità' - fenice_risorta : X tutti quelli che vogliono rompere i cogl**ni a prescindere ?????? - genovesergio76 : RT @Adnkronos: #Covid, Vaia: 'Usciamo dall'epidemia grazie a vaccini e #Greenpass. La strada giusta è quella della gradualità'. https://t.c… - PrincipiFranco : RT @ImolaOggi: Covid, Vaia: 'ho diritto di andare al cinema sapendo che mi sta vicino è vaccinato' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Vaia

E i malatiin intensiva sono qui da mesi''. Un quadro decisamente rassicurante, quello dipinto in un'intervista al Giornale da Francesco, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale ...E i malatiin intensiva sono qui da mesi". E il forte merito va "al vaccino, alla scienza" ma secondoanche il passaporto vaccinale ha il suo grande merito: "Il green pass è stato ...Sono stati i residenti a chiamare ieri notte il 112. Vandali, nella notte appena trascorsa (tra domenica 17 ottobre e oggi) hanno tagliato le gomme e danneggiato almeno 13 auto che erano parcheggiate ..."Abbiamo una quarantina di ricoveri Covid in area medica e 7 in intensiva. L’anno scorso erano il doppio e i dati erano in crescita mentre ora la curva vira decisamente in discesa. E i malati Covid in ...