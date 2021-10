Con un tesoretto di 20 miliardi si può fare la rivoluzione fiscale

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La giornata di oggi sarà importante per ciò che ci diranno le città arrivate al ballottaggio sulla salute dei partiti italiani e non c’è dubbio che una vittoria del centrodestra a Torino e/o a Roma renderebbe la tornata delle amministrative un po’ meno festosa per il Partito democratico. La giornata di oggi però sarà importante anche per un’altra ragione e quella ragione è legata a una partita cruciale che con le amministrative c’entra fino a un certo punto e che coincide con la capacità che avrà il governo Draghi di affrontare i prossimi due mesi non limitandosi a galleggiare. Certo, all’ordine del giorno ci sono temi molto importanti da monitorare. C’è l’ultimo miglio della campagna vaccinale, ovvio. C’è la gestione del green pass nei luoghi di lavoro, chiaro. C’è il fondamentale monitoraggio dei progetti del Recovery e non tutto qui va per il verso giusto (a sei mesi ...