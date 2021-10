Cina | Stoltenberg | sua ascesa sarà priorità strategia Nato

(Di lunedì 18 ottobre 2021) L'dellaoccuperà una parte importante della prossima Dottrina strategica che lavarerà nell'estate del 2022. Lo sottolinea il segretario generale dell'Alleanza, Jens, in ...

ANSA Nuova Europa

E già lo fa", spiega. "Lasi sta avvicinando a noi. Li vediamo nell'Artico. Li vediamo nel cyberspazio. Li vediamo investire pesantemente in infrastrutture strategiche nei nostri ...Londra, 18 ott 08:22 - Contrastare la minaccia alla sicurezza rappresentata dallasarà una parte importante della logica futura della Nato. Lo ha affermato...L' ascesa della Cina occuperà una parte importante della prossima Dottrina strategica che la Nato varerà nell'estate del 2022. Lo sottolinea il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, in ...Grazie all’Ucraina (e alla Russia) la Cina ha recuperato in pochi anni un decennale divario con l’Occidente nell’aeronautica militare.