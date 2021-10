Champions | altro stop | Brindisi cade anche col Cluj

Advertising

lccatt : RT @_enz29: @valerioj000 Coppa Italia 2011, Trofeo Marbella, Internationational Champions Cup, Lugano Summer Cup e un altro - mattiamaestri46 : RT @_enz29: @valerioj000 Coppa Italia 2011, Trofeo Marbella, Internationational Champions Cup, Lugano Summer Cup e un altro - JoviAcm : RT @_enz29: @valerioj000 Coppa Italia 2011, Trofeo Marbella, Internationational Champions Cup, Lugano Summer Cup e un altro - RaiSport : ?Ore 23.00 su #Raisport | #Calciototale le immagini del posticipo #VeneziaFiorentina,le novità su #vlahovic, la mov… - rjollat : @F1N1no più che altro ancora non capisco perché andare a comprare un attaccante che ti stravolge completamente un s… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions altro

Tuttosport

BRINDISI - CLUJ 71 - 76 Brindisi senza Gaspardo e Chappell, lotta fine alla fine ma cede nel finale contro la fisicità del Cluj Napoca, dopo aver toccato anche il +8 nell'ultimo quarto con Visconti ...Gruppo D diLeague , l' Inter dopo aver conquistato solamente un punto nelle prime due giornate non ... Le sorprese però sono una cosa, l'ordinario è. L' Inter nei primi 180 minuti è ..."Per me, una Coppa del Mondo ogni due anni non ha senso. Un Mondiale è speciale proprio perché è un evento che si svolge solo ogni quattro anni". Lo ha detto il centrocampista del Real Madrid Luka Mod ...Diretta Brindisi Cluj Napoca (risultato live 14-18) streaming video tv della partita di basket, seconda giornata Champions League. Ospiti a +4 dopo il 1Q.