Camorra, preso dai carabinieri latitante del clan D'Alessandro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata (Na) hanno arrestato, ieri pomeriggio, il latitante Vincenzo Di Palma, 39 anni, ritenuto affiliato al clan D'Alessandro, ricercato in quanto accusato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento cautelare nei confronti di Di Palma è frutto di un' indagine condotta tra il 2017 e il 2018, dai militari dell'Arma di Torre Annunziata sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che nel mese di giugno del 2020 consentì l'arresto di 27 affiliati al clan, facendo emergere il ruolo monopolistico della stessa organizzazione nel mercato degli stupefacenti sull'intera area stabiese, grazie anche alla strategica alleanza con le ...

