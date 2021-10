Calendario Champions League 2021/22: risultati, classifiche, sorteggi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ha preso il via ufficialmente la nuova competizione europea: Calendario Champions League 2021/22 Con le gare della prima giornata della fase a gironi, è partita ufficialmente la Champions League edizione 2021/22. L’Italia, il cui successo nel torneo manca ormai da 11 anni, si presenta al via con quattro squadre: oltre all’Inter, campione d’Italia in carica, guidata da Simone Inzaghi, ci saranno il Milan di Stefano Pioli, che torna a partecipare dopo 7 anni di assenza, l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri. L’ultima edizione del torneo ha visto il trionfo del Chelsea di Thomas Tuchel, che si è imposto 1-0 nella finale di Oporto del 29 maggio 2021, grazie ad una rete di Havertz, e ha sollevato il trofeo per la seconda volta ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ha preso il via ufficialmente la nuova competizione europea:/22 Con le gare della prima giornata della fase a gironi, è partita ufficialmente laedizione/22. L’Italia, il cui successo nel torneo manca ormai da 11 anni, si presenta al via con quattro squadre: oltre all’Inter, campione d’Italia in carica, guidata da Simone Inzaghi, ci saranno il Milan di Stefano Pioli, che torna a partecipare dopo 7 anni di assenza, l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri. L’ultima edizione del torneo ha visto il trionfo del Chelsea di Thomas Tuchel, che si è imposto 1-0 nella finale di Oporto del 29 maggio, grazie ad una rete di Havertz, e ha sollevato il trofeo per la seconda volta ...

Advertising

valepasq24 : @HCE__ Il problema è che la nuova Champions prevede 10 partite nella prima fase e non più 6, quindi manca fisicamen… - Jasypabla : @cuorejuventiino A rosicare cosa che siamo secondi a 2 punti dal Napoli! E abbiamo avuto il Calendario più diffici… - TheEgmoond : orsato peccato per te e la tua juventus che non potrai arbitrarla in champions. vi gufero' tutto il calendario dei… - giuliogori : Cioè, spiegatemi bis: Sarri, quello che protestava persino contro il calendario, quando non gli tornava che una squ… - tuttoatalanta : Champions League, date e orari: il calendario completo della fase a gironi. La Dea in campo il 20 Ottobre… -