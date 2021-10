Calcio | Pochettino | ' contenti di Messi | è sempre più integrato con il Psg'

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Parigi, 18 ott. - (Adnkronos) - "Siamo moltodel processo di inserimento di. Leo si sentepiùal Psg, ogni giorno sta meglio". L'allenatore del Psg, Mauricio, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con il Lipsia, si esprime così su Lionel, fin qui autore solamente di un gol in cinque presenze con i parigini.

Domani il Psg è atteso dalla sfida di Champions contro il Lipsia ma la presenza di Icardi resta ancora in bilico, anche nelle parole del tecnico...Di seguito le parole diin conferenza stampa, alla vigilia del match contro i tedeschi: ' Neymar ha un piccolo problema fisico, che speriamo possa risolversi in qualche giorno. La priorità ...Parigi, 18 ott. – (Adnkronos) – "Siamo molto contenti del processo di inserimento di Messi. Leo si sente sempre più integrato al Psg, ogni giorno sta meglio". L'allenatore del Psg, Mauricio Pochettino ...