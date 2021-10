Bill Gates rivede l’ex moglie Melinda | il motivo è importantissimo

(Di lunedì 18 ottobre 2021)si incontrano per la prima volta dopo aver ufficializzato il divorzio. Il? C’entra loro figlia Jennifer. I figli, si sa, sono importanti per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Questo è #Puzzer, quello che fino a poco fa guidava le proteste a Trieste (oggi dimesso). La sua pagina Facebook è… Il filantropo Bill Gates non ha convinto molte persone della sua bontà d'animo. Si è sposata oggi una figlia di Bill Gates neanche mezza mascherina al ricevimento La folla canta 'Arrest Bill Gates' fuori Downing Street a Londra prima di una cena discutendo 'Global Britain…

La figura di Vittorio Colao nel governo non è casuale, come non sono casuali la sua amicizia con, la sua organicità al Gavi (l'alleanza vaccinale) e le sue esperienze tecnologiche in ...Dagotraduzione dal Daily Star Elon Musk La ricchezza di Elon Musk è cresciuta fino a raggiungere la sorprendente cifra di 230 miliardi di dollari (200 miliardi di euro). Non solo. Il miliardario ha ...Jennifer Gates, la primogenita 25enne del fondatore di Microsoft, ha detto sì dopo quattro anni di fidanzamento al campione d’equitazione ...Elon Musk vale 236,2 miliardi di dollari: è il paperone del mondo e più ricco di Bill gates e Warren Buffett insieme. E' quanto emerge dal Bloomberg Billionaires Index. Jeff Bezos è secondo in classif ...