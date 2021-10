Berlusconi attacca i no vax: “Eroe è chi blocca un treno per Auschwitz, non un porto per il green pass” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Eroe è chi blocca un treno per Auschwitz, non un porto per il green pass. Lo ha detto Silvio Berlusconi in un’intervista in cui si è scagliato contro chi protesta per l’obbligo di green pass, a cui spesso hanno espresso vicinanza gli alleati Giorgia Meloni e Matteo Salvini. “Fomentare la divisione del Paese su un tema che dovrebbe vedere gli italiani uniti è davvero irresponsabile”, ha detto Berlusconi in un’intervista con il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, condannando “i gruppuscoli di scalmanati che hanno scatenato incidenti, chi ha parlato di “dittatura” o ha azzardato blasfemi paragoni con la Shoah”. “Hanno una strana idea di libertà coloro che pensano di avere il diritto di contagiare ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 ottobre 2021)è chiunper, non unper il. Lo ha detto Silvioin un’intervista in cui si è scagliato contro chi protesta per l’obbligo di, a cui spesso hanno espresso vicinanza gli alleati Giorgia Meloni e Matteo Salvini. “Fomentare la divisione del Paese su un tema che dovrebbe vedere gli italiani uniti è davvero irresponsabile”, ha dettoin un’intervista con il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, condannando “i gruppuscoli di scalmanati che hanno scatenato incidenti, chi ha parlato di “dittatura” o ha azzardato blasfemi paragoni con la Shoah”. “Hanno una strana idea di libertà coloro che pensano di avere il diritto di contagiare ...

