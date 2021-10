Ballottaggi | risultati in diretta | Gualtieri e Lorusso in netto vantaggio a Roma e Torino Testa a testa a Trieste | il centrosinistra verso il cinque a zero

(Di lunedì 18 ottobre 2021). Chiuse alle 15 le urne per l'elezione dei sindaci in dieci capoluoghi.milioni gli italiani chiamati a votare. Le sfide principali a(sfidanti Enrico Michetti e...

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi risultati

in diretta ROMA Roberto Gualtieri 59,1% Enrico Michetti 40,9% TORINO Paolo Damilano 59,2% Stefano Lorusso 40,8% TRIESTE Roberto Dipiazza 48/52% Francesco Russo 48/52% VARESE Davide ...Urne chiuse in Italia: cosa dicono gli exit Poll deiper le comunali a Roma , Torino , Trieste . Inelle principali città italiane chiamate al secondo turno per l'elezione del sindaco. Sono 5 milioni i cittadini italiani chiamati ...Urne chiuse. I cittadini di Benevento chiamati al voto hanno scelto il sindaco. Ecco tutti i risultati. Stando alle prime sezioni scrutinate, il sindaco uscente Clemente Mastella è leggermente avanti ...SULMONA – Il candidato sindaco Andrea Gerosolimo prende atto dei primi risultati dello spoglio elettorale e si dice pronto a fare un’opposizione costruttiva, augurando buon lavoro ai neo eletti. “La c ...