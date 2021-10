Ascolti TV 17 ottobre 2021, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, domenica 17 ottobre 2021? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Cuori – L’americana e lo svedese (Rai 1), N.C.I.S. Los Angeles (Rai 2), Che tempo che fa (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Scherzi a parte (Canale 5), Skyscraper (Italia 1) e Controcorrente (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 17 ottobre, prima serata Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, domenica 17? Sui canali Rai,, sono andati in onda Cuori – L’americana e lo svedese (Rai 1), N.C.I.S. Los Angeles (Rai 2), Che tempo che fa (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Scherzi a parte (Canale 5), Skyscraper (Italia 1) e Controcorrente (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di17, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha ...

Advertising

SpotifydataITA : Ascolti 16 ottobre Alex W - Sogni al cielo 1.450.887 (+117.792) LDA - Quello che fa male 772.494 (+161.148) Tommas… - manu_el_88 : RT @Tele_nauta: Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di sabato 16 ottobre Anche in Germania debutta una nuova edizi… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di sabato 16 ottobre Anche in Germania debutta una nuo… - zazoomblog : Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales: chi ha vinto la sfida di ascolti di sabato sera 16 ottobre? - #Ballando… - Marty_07Bel : RT @SpotifydataITA: Ascolti 15 ottobre Alex - Sogni al cielo 1.333.095 (+112.850) LDA - Quello che fa male 611.346 (+153.314) Tommaso - So… -