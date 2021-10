Amici 20, web in tilt per l’uscita dell’autobiografia di Aka7even (Di lunedì 18 ottobre 2021) Protagonista della scorsa edizione di Amici, Aka7even, nato Luca Marzano, ha annunciato che il 27 novembre 2021 uscirà nelle librerie la sua autobiografia. Fin da subito i fans si sono scatenati e hanno fatto di tutto per potersi accaparrare una copia del libro. Aka7even poi parla dei motivi che l’hanno spinto a voler mettere nero su bianco la sua vita, rivelando che tutto è cominciato dopo essere stato in coma a causa di una crisi epilettica. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici News, Sangiovanni lascia il canto per diventare un attore? Il rumor Il cantante di Amici 20 sarebbe pronto ad intraprendere una carriera televisiva lontana dalla musica che l’ha portato alla popolarità Amici News, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Protagonista della scorsa edizione di, nato Luca Marzano, ha annunciato che il 27 novembre 2021 uscirà nelle librerie la sua autobiografia. Fin da subito i fans si sono scatenati e hanno fatto di tutto per potersi accaparrare una copia del libro.poi parla dei motivi che l’hanno spinto a voler mettere nero su bianco la sua vita, rivelando che tutto è cominciato dopo essere stato in coma a causa di una crisi epilettica. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…News, Sangiovanni lascia il canto per diventare un attore? Il rumor Il cantante di20 sarebbe pronto ad intraprendere una carriera televisiva lontana dalla musica che l’ha portato alla popolaritàNews, ...

Advertising

tuorlo_doveroso : Buon appetito a voi amici del web - nicocorradini74 : RT @AuroraFantin: Dalla felice stagione in via Silvio Pellico con gli amici di #TriesteSocial alla mia nuova grande famiglia di #PAsocial!… - paolo_r_2012 : RT @AuroraFantin: Dalla felice stagione in via Silvio Pellico con gli amici di #TriesteSocial alla mia nuova grande famiglia di #PAsocial!… - AuroraFantin : Dalla felice stagione in via Silvio Pellico con gli amici di #TriesteSocial alla mia nuova grande famiglia di… - oceweb : Segnalare FanPage/Gruppo a tutti gli amici di Facebook -