Allieva eliminata da ‘Amici’ per la seconda volta | “Ha ricevuto un trattamento pietoso”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella consueta puntata pomeridiana di Amici 21 di Lunedì 18 Ottobre abbiamo assistito alla sfida di Elisabetta contro Alessandra. Elisabetta aveva già partecipato al famoso talent nell’edizione del 2020, e la sua insegnante, Arisa, l’aveva sostituita promettendole un rientro nella scuola per l’edizione successiva. Purtroppo però la permanenza per Elisabetta è stata molto breve – anche in questa nuova edizione Già settimana scorsa abbiamo assistito ad una scena simile, dove dopo l’esito negativo di una sfida lanciata da Alessandra Celentano, Matt ha dovuto cedere il posto a Guido. LEGGI ANCHE => “Dovevi stare a casa tua”: la bordata di Maria De Filippi contro l’sospesa ad Amici Questaè stata Lorella Cuccarini a lanciare il guanto di sfida contro Anna Pettinelli, a capo della squadra di Elisabetta. L’avversaria scelta ...

E anche quest'esibizione ha l'intento di mettere in difficoltà l', che però ha saputo cavarsela. Un saluto speciale per Carola e il nuovo eliminato di Amici Proseguono le sfide con gli altri ...Flaza non è stataad Amici 21: perché ? Nella puntata di oggi non è presente in studio, per questo qualcuno potrebbe pensare che Flaza ha lasciato Amici , ma non è così. L'non ha partecipato alla ...Amici 21, Elisabetta eliminata. Rudy Zerbi contro gli allievi: "Lo trovo molto ipocrita" Durante il daytime di Amici di oggi, 18 ottobre 2021, è andata in ...A seguito dell'eliminazione di Elisabetta ad Amici 21, Rudy Zerbi ha fatto un commento piccato per l'atteggiamento degli allievi.