Alessandra Tripoli | “Morgan a Ballando è un allievo modello”

Alessandra Tripoli a Storie Italiane mette in luce tutte le buone qualità di Morgan ma sottolinea anche che prima del debutto di sabato sera a Ballando con le Stelle loro erano svantaggiati. Tutto vero perché da giorni si vocifera che Morgan non andrà oltre la terza puntata del programma e la Tripoli aggiunge che c'è chi non credeva sarebbe arrivato nemmeno alla prima. "Noi siamo entrati lì forse svantaggiati perché la gente si aspettava il peggio da quest'uomo" ed è sempre l'insegnante di ballo ad elogiare l'artista: "Per me è fantastico, è un allievo modello". Non sono solo parole che la Tripoli dice perché desidera la vittoria, è evidente quanto apprezzi il personaggio famoso che ha accanto in questa edizione di Ballando con le Stelle.

