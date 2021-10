Addio a Colin Powell | “falco” della guerra in Iraq

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Piaccia o meno, oggi è morta un’icona americana. Come riporta Fox News, che cita un comunicatofamiglia, il generale, l’influente ex Segretario di stato e presidente del Joint Chiefs of Staff che ha svolto un ruolo politico fondamentale durante l’amministrazione dell’allora presidente George W. Bush, è morto oggi all’età di 84 anni InsideOver.

DamianoOppici : Addio a Colin il Chimico. - Affaritaliani : Morto per Covid Colin Powell, addio al primo segretario di Stato Usa di colore - RobertoErrebi : Addio Colin #Powell, insegna agli angeli come si esporta la democrazia. - Armandoann4 : RT @SkyTG24: Addio a Colin Powell, l'ex segretario di Stato Usa aveva 84 anni - Virus1979C : RT @SkyTG24: Addio a Colin Powell, l'ex segretario di Stato Usa aveva 84 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Colin

L'annuncio del decesso, causato dalle conseguenze del Covid, è stato dato dalla famiglia. Nato a New York nel 1937, è stato il 65esimo segretario di Stato degli Stati Uniti sotto la presidenza di ...Powell, l'della famiglia su Facebook 'Il generaleL. Powell, ex segretario di Stato degli Stati Uniti e presidente del Joint Chiefs of Staff, è morto questa mattina a causa di ...Colin Powell è morto in queste ore per complicanze del Covid-19. Era stato il Primo Segretario di Stato di origini afro-americane. La famiglia annuncia la sua morte via Facebook.È morto Colin Powell, il primo segretario di stato degli Stati Uniti di colore la cui leadership in diverse amministrazioni repubblicane ha contribuito a plasmare la politica estera ...