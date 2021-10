A Trieste vent’anni dopo il sindaco è ancora Dipiazza, il moderato col vizio dell’occhiolino alle destre. E ora la coalizione è a trazione Fdi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il centrodestra, per salvare l’unico capoluogo di regione di questa tornata amministrativa, ha dovuto aggrapparsi a un vecchio-nuovo sindaco di 69 anni, un sempreverde della politica, che appare moderato, ma strizza l’occhio alle destre. Roberto Dipiazza, infatti, è sbocciato cinque lustri fa, dopo aver avuto un notevole successo come imprenditore nel settore della grande distribuzione alimentare. Nel 1996 era diventato sindaco di Muggia, Nel 2001, forte di quel successo, si era candidato per il centrodestra a Trieste e a sorpresa aveva vinto al ballottaggio. Un astro nascente. Aveva fatto il bis nel 2006, sempre al ballottaggio (51 per cento di voti), con una lista civica, Dipiazza per Trieste. E’ la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il centrodestra, per salvare l’unico capoluogo di regione di questa tornata amministrativa, ha dovuto aggrapparsi a un vecchio-nuovodi 69 anni, un sempreverde della politica, che appare, ma strizza l’occhio. Roberto, infatti, è sbocciato cinque lustri fa,aver avuto un notevole successo come imprenditore nel settore della grande distribuzione alimentare. Nel 1996 era diventatodi Muggia, Nel 2001, forte di quel successo, si era candidato per il centrodestra ae a sorpresa aveva vinto al ballottaggio. Un astro nascente. Aveva fatto il bis nel 2006, sempre al ballottaggio (51 per cento di voti), con una lista civica,per. E’ la ...

