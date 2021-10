1 minuto in Borsa 18 ottobre 2021

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Tele) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. Tra i best performers di Milano, in evidenza Banca Generali (+1,83%). Le peggiori performance si registrano su Banca Mediolanum, che ottiene -5,98%. Tra le principali materie prime, lieve calo dell’oro, che scende a 1.762,5 dollari l’oncia. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, distribuito il dato sul PIL della Cina, pari a 0,2%. Si attende mercoledì dall’Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Produzione industriale. Si attende un avvio negativo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.077,5 punti.

In molti di noi amano le lingue, le usano quotidianamente per lavoro e nel tempo libero. Se le giovani generazioni sono più abituate a usare l'inglese, i ...La Borsa. Ieri pomeriggio alla Borsa di Milano c'è stato un improvviso calo delle quotazioni: a Piazza Affari il titolo è sceso di sette punti in. Riflettori ancora una volta puntati sullo stabiliment ...