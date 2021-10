“Tutto in testa”. Tu sì que vales, Sabrina Ferilli contro Maria De Filippi: mai visto nulla di simile (Di domenica 17 ottobre 2021) La serata di sabato 16 ottobre è stata caratterizzata in tv dalla sfida tra “Ballando con le Stelle” e “Tu si que vales”. I due programmi condotti rispettivamente da Milly Carlucci e Maria De Filippi l’hanno fatta da padrone e entrambi hanno ottenuto ottimi ascolti. In particolare lo show di Rai1 ha totalizzato il 23,92% di share, risultato di pochissimo superiore per la trasmissione di Canale5, 23,93%. È stata dunque Maria ad aggiudicarsi la vittoria. Come sapete la De Filippi e Sabrina Ferilli sono molto legate e da tempo l’attrice romana è il bersaglio preferito dalla conduttrice per scherzi e ‘trappole’. Stavolta, però, la rappresentante della giuria popolare del programma ha voluto cambiare i ruoli. Non più vittima, ma artefice di uno scherzo proprio ai danni ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) La serata di sabato 16 ottobre è stata caratterizzata in tv dalla sfida tra “Ballando con le Stelle” e “Tu si que”. I due programmi condotti rispettivamente da Milly Carlucci eDel’hanno fatta da padrone e entrambi hanno ottenuto ottimi ascolti. In particolare lo show di Rai1 ha totalizzato il 23,92% di share, risultato di pochissimo superiore per la trasmissione di Canale5, 23,93%. È stata dunquead aggiudicarsi la vittoria. Come sapete la Desono molto legate e da tempo l’attrice romana è il bersaglio preferito dalla conduttrice per scherzi e ‘trappole’. Stavolta, però, la rappresentante della giuria popolare del programma ha voluto cambiare i ruoli. Non più vittima, ma artefice di uno scherzo proprio ai danni ...

