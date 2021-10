Trieste | Big John entra nel Guinness World Record

Leggi su udine20

(Di domenica 17 ottobre 2021) Si è celebrato nei giorni scorsi negli Stati Uniti il National Fossil Day: proprio quell’occasione ha segnato ufficialmente l’ta di Bignels® come il più grande scheletro di triceratopo ad oggi conosciuto. Questo dinosauro straordinario, di oltre 66 milioni di anni, è stato scavato in un ranch del Sud Dakotaper arrivare all’inizio del 2021 a, nei laboratori della ditta Zoic – in assoluto tra le migliori realtà al mondo nella preparazione di resti fossili di esemplari preistorici, anche di enormi proporzioni – ed essere accuratamente ricostruito dai paleontologi triestinicapitanati da Flavio Bacchia. Attualmente Big, dopo una lunga permanenza a, è esposto a Parigi prima di essere battuto all’asta ...