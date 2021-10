Tommaso di Amici 2021: chi è, età, cognome, canzoni, chi è la fidanzata, Instagram (Di domenica 17 ottobre 2021) La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare e Tommaso Cesana è una dei cantanti che è riuscito a conquistarsi l’ambito banco. Il giovane, che adora allenarsi e che scrive versi molto romantici, è stato scelto da Lorella Cuccarini. Ma conosciamolo meglio! Tommaso Cesana di Amici 2021: chi è, età, vita privata Tommaso Cesana ha 18 anni e viene da Padova. Classe 2003, è uno dei concorrenti più giovani di questa edizione di Amici. Tommaso, nato dall’amore tra due medici, ha sempre mostrato un grande interesse per la musica: a 12 anni ha iniziato a scrivere i primi testi e si definisce impulsivo, ma buono. E’ molto insicuro e adora allenarsi per migliorare il suo aspetto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) La nuova classe di, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare eCesana è una dei cantanti che è riuscito a conquistarsi l’ambito banco. Il giovane, che adora allenarsi e che scrive versi molto romantici, è stato scelto da Lorella Cuccarini. Ma conosciamolo meglio!Cesana di: chi è, età, vita privataCesana ha 18 anni e viene da Padova. Classe 2003, è uno dei concorrenti più giovani di questa edizione di, nato dall’amore tra due medici, ha sempre mostrato un grande interesse per la musica: a 12 anni ha iniziato a scrivere i primi testi e si definisce impulsivo, ma buono. E’ molto insicuro e adora allenarsi per migliorare il suo aspetto ...

