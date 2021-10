Spalletti: «Il prossimo rigore lo batte Insigne. Ecco dove è cresciuto il Napoli» (Di domenica 17 ottobre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino. OSIMHEN – «E’ un giocatore fortissimo che sta attraversando un buon periodo di forma. Ma ciò che diventa fondamentale è vedere che va ad acchiappare ancora più cose dove prima non dava importanza. Sta diventando più completo, è un calciatore fortissimo». MATCH BLOCCATO – «Impossibile da sbloccare? Mi sembra troppo, quando hai calciatori forti in attacco qualche soluzione ce l’hai da giocarci e quindi si va sempre a sperare visto che la possono sbloccare in qualsiasi momento» JURIC – «E’ un allenatore tosto e forte, sa benissimo caricare le proprie squadre e dà vita a battaglie uniche. Bisogna ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Luciano, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino Luciano, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino. OSIMHEN – «E’ un giocatore fortissimo che sta attraversando un buon periodo di forma. Ma ciò che diventa fondamentale è vedere che va ad acchiappare ancora più coseprima non dava importanza. Sta diventando più completo, è un calciatore fortissimo». MATCH BLOCCATO – «Impossibile da sbloccare? Mi sembra troppo, quando hai calciatori forti in attacco qualche soluzione ce l’hai da giocarci e quindi si va sempre a sperare visto che la possono sbloccare in qualsiasi momento» JURIC – «E’ un allenatore tosto e forte, sa benissimo caricare le proprie squadre e dà vita a battaglie uniche. Bisogna ...

