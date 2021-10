Sospesa l’infermiera no vax sorpresa a protestare insieme ai portuali di Trieste (Di domenica 17 ottobre 2021) Tra i manifestanti che al Porto di Trieste si oppongono al Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro spunta oggi anche l’infermiera contraria alle vaccinazioni. Si chiama Nadia Norbedo e nonostante per lavoro circoli tutti i giorni tra malati di Covid nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Trieste, intervistata in diretta su Rai 3 si è detta apertamente contraria al certificato verde. “Io sono contro il green pass, misura restrittiva e obbligatoria che ci controlla tutti. Sono un’infermiera ma non sono vaccinata, sono favorevole alla libera scelta”. Ha specificato di essere “a favore dei vaccini”, ma contemporaneamente non intende farselo somministrare. Una vicenda che ha fatto suonare campanelli d’allarme tra le autorità sanitarie della Regione. Gli operatori sanitari sono infatti obbligati ad essere ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Tra i manifestanti che al Porto disi oppongono al Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro spunta oggi anchecontraria alle vaccinazioni. Si chiama Nadia Norbedo e nonostante per lavoro circoli tutti i giorni tra malati di Covid nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di, intervistata in diretta su Rai 3 si è detta apertamente contraria al certificato verde. “Io sono contro il green pass, misura restrittiva e obbligatoria che ci controlla tutti. Sono un’infermiera ma non sono vaccinata, sono favorevole alla libera scelta”. Ha specificato di essere “a favore dei vaccini”, ma contemporaneamente non intende farselo somministrare. Una vicenda che ha fatto suonare campanelli d’allarme tra le autorità sanitarie della Regione. Gli operatori sanitari sono infatti obbligati ad essere ...

