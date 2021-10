Salernitana, esonerato Castori: al suo posto Colantuono (Di domenica 17 ottobre 2021) Arriva un ribaltone nel campionato di Serie A per quanto riguarda le panchine. La Salernitana ha deciso di esonerare Fabrizio Castori, fatale la sconfitta contro lo Spezia. L’avvio di stagione non è stato di certo positivo, ma nell’ultimo match casalingo contro il Genoa era arrivato il successo contro il Genoa. In 8 partite la squadra ha collezionato appena 4 punti. frutto di una vittoria, un pareggio e 6 sconfitte. Nelle ultime ore è andato in scena un colloquio e la dirigenza ha deciso per l’esonero di Castori. Al suo posto è stato scelto Stefano Colantuono, si tratta di un ritorno dopo l’esperienza 2017-2018. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 ottobre 2021) Arriva un ribaltone nel campionato di Serie A per quanto riguarda le panchine. Laha deciso di esonerare Fabrizio, fatale la sconfitta contro lo Spezia. L’avvio di stagione non è stato di certo positivo, ma nell’ultimo match casalingo contro il Genoa era arrivato il successo contro il Genoa. In 8 partite la squadra ha collezionato appena 4 punti. frutto di una vittoria, un pareggio e 6 sconfitte. Nelle ultime ore è andato in scena un colloquio e la dirigenza ha deciso per l’esonero di. Al suoè stato scelto Stefano, si tratta di un ritorno dopo l’esperienza 2017-2018. L'articolo CalcioWeb.

